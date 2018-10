Avis: Saudi-Arabias kronprins ville lokke Khashoggi hjem

- Vi tror det er vanskelig for partiet å bli der vi er

Saken oppdateres.

Avisen melder at amerikansk etterretning har fått nyss i kronprinsens plan, og siterer ikke navngitte tjenestemenn som kjenner saken.

Ifølge Washington Post, som Khashoggi også jobbet for, står bin Salman bak en plan om å lure journalisten fra hjemmet sitt i Virginia i USA og hjem til Saudi-Arabia. Deretter skulle han pågripes.

Khashoggi har i flere av artiklene han skrev for avisen, kritisert kronprinsen og hans politikk.

– Ble kontaktet

Washington Post har snakket med Khashoggis venner som sier at saudiarabiske tjenestemenn hadde kontaktet journalisten og tilbudt ham beskyttelse og til og med en høytstående jobb i regjeringen om han kom tilbake til landet. Khashoggi skal ha vært svært skeptisk og sagt at han ikke stolte på dem.

Den saudiarabiske journalisten, som har bodd i eksil i USA det siste året, befant seg inne i det saudiarabiske konsulatet i Istanbul da han forsvant tirsdag i forrige uke. Tyrkiske tjenestemenn hevder saudiarabiske tjenestemenn ventet på journalisten der inne og drepte ham.

Lederen for Senatets utenrikskomité, Bob Corker, sier ifølge nyhetsbyrået AP at han har mottatt en etterretningsrapport som antyder at journalisten ble drept 2. oktober, dagen han gikk inn på konsulatet.

Saudi-Arabia nekter enhver befatning med Khashoggis forsvinning og avviser påstander om at han ble drept.

Trump krever svar

President Donald Trump sa onsdag, etter flere dagers lunken respons, at han har snakket med saudiarabiske myndigheter «på høyeste nivå» og nå krever svar.

– Vi krever alt. Vi kan ikke la dette skje, mot reportere, mot noen. Vi er veldig skuffet over å se hva det er som foregår. Vi liker det ikke, og vi skal komme til bunns i det, sa han.

22 senatorer har i et brev til presidenten bedt ham innlede etterforskning og vurdere sanksjoner.

Ifølge Det hvite hus har en rekke høytstående tjenestemenn snakket med Salman de siste dagene, blant dem nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton, utenriksminister Mike Pompeo og Trumps svigersønn og rådgiver Jared Kushner.