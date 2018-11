Den britiske regjeringen støtter utkastet til brexitavtale

Kritisk for May – skjebnemøte trekker ut

Saken oppdateres.

– Regjeringen har besluttet å gå videre med avtaleutkastet, sa May i en kort uttalelse til pressen utenfor statsministerboligen onsdag kveld.

– Dette er et avgjørende skritt som setter oss i stand til å gå videre og sluttføre avtalen i dagene som kommer, sa statsministeren.

Hun la til at beslutningen er i nasjonens beste interesse, men sa også:

– Jeg vet dagene som kommer vil bli vanskelige.

Statsministeren slo fast at mens regjeringen stiller seg bak utkastet til brexitavtale, åpnes det også for at de som måtte være uenige, kan tre ut av regjeringen.

May slo fast at beslutningen ikke ble tatt lett på, men at regjeringen, etter et fem timer langt møte, støtter den.

– Det er dette, ingen avtale eller ingen brexit, sa hun om valgene.

Torsdag skal May orientere Parlamentet.

EUs forhandlingsleder Michel Barnier skal uttale seg i Brussel klokken 21.