Vintersesongen er på tur - nå åpner de heisene i Åre

- Hele Eikrem-saken vitner om at det er et kulturproblem på NTNU

Saken oppdateres.

Det er i første omgang to heiser som startes opp, henholdsvis i Åre by og ved Duved et lite stykke vest for Åre. Dette melder Skistar på sine hjemmesider.

Hvilke løyper som vil åpnes vil fortløpende bli vurdert i løpet av uken.

Men Oppdal skisenter utsetter åpningen en uke på grunn av for lite snø. Der åpner skisenteret først 15. desember, skriver lokalavisa Opp.

Nok snø

I Åre derimot skal snødybden skal være såpass bra i visse deler av terrenget, at det skal være mulig å stå nedover bakkene med planker på beina. Det er også ventet at det vil komme mer snø i løpet av kommende helg.

Akkurat nå meldes det om en snødybde på 21 centimeter i Åre. Ifølge yr.no vil det på lørdag og mandag komme mer nedbør. På grunn av temperaturene kan det ventes at nedbøren kommer som snø. Det blir minusgrader hele uken, og trenden ser ut til å fortsette også ut i neste uke, da helt ned mot ti minusgrader.

Kan åpnes flere heiser

I utgangspunktet er det kun de nevnte heisene som vil åpnes fra 7. desember, men det tas forbehold om at flere heiser også etter hvert kan bli tilgjengelige.

VM-heisen åpner så raskt det lar seg gjøre, mens det for de fleste øvriger heiser er satt en startdato til 20. desember. Det vil imidlertid været også være med på å avgjøre.

Lite snø ved grensa

Forholdene på Storlien virker å være mindre egnet for aktiviteter i alpinbakkene. Det meldes foreløpig om 0 centimeter snødybde der.

Det meldes likevel kaldt vær fremover også på Storlien.

PS: Senere på vinteren er Åre igjen arrangør av verdens nest største vinterarrangement etter OL, nemlig VM i alpint. Dette foregår mellom 5. og 17. februar 2019.

