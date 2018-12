40 skadd i eksplosjon i restaurant i Sapporo

Bilfører kjørte ned gjerde og blåste over lovlig verdi

Saken oppdateres.

Årsaken til eksplosjonen i Toyohira-distriktet er så langt ikke kjent, melder BBC.

Bilder lagt ut i sosiale medier viser store ødeleggelser. Det brøt ut brann etter eksplosjonen, og ifølge nyhetsbyrået Jiji Press er 41 brakt til sykehus. Minst en av dem er alvorlig skadd, og utrykningsetatene er på stedet med over 20 kjøretøy.

Politiet har sperret av området av frykt for at det kan komme flere eksplosjoner, ifølge BBC. Meldingen om eksplosjonen kom klokka 20.30 søndag, klokka 12.30 norsk tid.

Det er også boliger i området der restauranten ligger, rundt 3 kilometer sørøst for sentrum av byen på øya Hokkaido nord i Japan.

Et vitne forteller til den japanske kanalen NHK at mange vinduer er knust, og at «mange personer er skadd».