Angrep mot hotell i Nairobi

Hotell og kontorer under angrep i Nairobi – ber fortvilet om hjelp på Twitter

Lars Harnes frifunnet for drapsforsøk på Imran Saber – løslates umiddelbart

Saken oppdateres.

14 Riverside er et stort kompleks med kontorer, femstjernershotellet DusitD2 og parkanlegg i bydelen Westlands nord i Nairobi.

Det norske investeringsfondet Norfund har adresse i bygningen som er under angrep i Nairobi, melder VG.

Det norske statlige investeringsfondet Norfund har kontorer i bygningen som er under angrep i Nairobi. Selskapet bekrefter at alle ansatte er gjort rede for.

Politiet bekrefter at det har vært et angrep i en twittermelding.

– Området har blitt sperret av, og bilister er rådet til å bruke alternative veier, heter det i meldingen.

Journalister på stedet og flere brukere på Twitter melder om kraftig skuddveksling og flere høye eksplosjoner.

– Vær så snill, hjelp oss, vi gjemmer oss. Det er svartkledde og tungt bevæpnede terrorister her, tvitrer en person som befinner seg i bygningskomplekset.

Ifølge BBCs journalist Ferdinand Omondi skal det være snakk om minst fire angripere, men det er ikke kjent hvem dette er det.

Sårede

Omondi tvitrer også at flere sårede blir geleidet bort fra området Det samme tvitrer flere andre fra området.

– Det pågår et angrep her, jeg hører kraftige eksplosjoner og skuddveksling, tvitrer en annen.

– Det er stor brann og høres skudd nær DusitD2 Hotel. Væpnet politi er på stedet, tvitrer en.

– Det var en bombe, det er mye skyting, hvisker en mann som AFP har fått kontakt med på et kontor i bygningskomplekset.

Også fra nyhetsbyråets kontor rundt 5 kilometer unna ble det hørt eksplosjoner ved hotellet.

Ran eller terror

En talsmann for politiet, Charles Owino, bekrefter at det pågår en politiaksjon i området.

– Vi har en hendelse ved Riverside Drive, og politifolk er sendt dit, er alt han vil si.

Kenyansk politi kan ikke si om det dreier seg om en terroraksjon eller et væpnet ran.

Nær Westgate-kjøpesenteret

I september 2013 ble 67 mennesker drept da den ytterliggående somaliske islamistgruppen al-Shabaab angrep Westgate-kjøpesenteret, som ligge i det samme området av Nairobi.

En av angriperne den gang var en 23 år gammel norsksomalier som ble drept.

Al-Shabaab har siden gjennomført flere angrep i Kenya, men det er ikke kjent hvem som står bak tirsdagens angivelige angrep.