157 døde etter flystyrt i Etiopia

Ingen overlevende etter at etiopisk fly styrtet på vei til Nairobi

Saken oppdateres.

En talsmann for Ethiopian Airlines sier at det ikke er overlevende, og at det var passasjerer fra 33 forskjellige nasjoner om bord på flyet.

Boeing 737-flyet styrtet søndag morgen, seks minutter etter at det tok av fra Etiopias hovedstad Addis Abeba med kurs for Kenyas hovedstad.

Ethiopian Airlines sier i en pressemelding at flyet tok av fra Addis Abeba klokka 8.38 søndag morgen, og at kontakten ble brutt seks minutter senere ved byen Bishoftu, 60 kilometer sør for Addis Abeba.

Utenriksdepartementet er i kontakt med våre ambassader i Etiopia og Kenya, som undersøker om norske borgere kan være involvert, opplyser pressetalsperson i UD, Astrid Sehl.

Det er ikke klart hva årsaken til ulykken er. Det var pent og klart vær i området søndag.

Gjennomgår passasjerlisten

Selskapet sier de er i gang med å gjennomgå passasjerlisten for å få en oversikt over hvem og hvor mange som var om bord på flight ET 302.

Statsminister Abiy Ahmeds kontor, som var de første til å melde om ulykken, sier at de allerede har sendt kondolanser til de pårørende.

Ethiopian Airlines er Afrikas største flyselskap med et godt renomme for sikkerhet, trass i en ulykke i Middelhavet utenfor kysten av Libanon i 2010 der 90 personer omkom.

Moderne fly

Selskapet er fullverdig medlem av flyalliansen Star Alliance, sammen med SAS. Det har 29 Boeing 737-fly, de fleste av 800-typen.

Flyet som styrtet søndag er den mest moderne versjonen, nemlig 737–8 MAX, og ble levert i november i fjor. Det er samme type fly som et indonesisk fly fra selskapet Lion Air som styrtet i oktober.

Ethiopian Airlines har flere flygninger daglig mellom Addis Abeba og Nairobi og flyr også daglig fra Oslo og andre nordiske hovedsteder til Addis Abeba, der det er videreforbindelse til Nairobi og en rekke andre destinasjoner i Afrika.