Fly med 157 personer styrtet på vei til Nairobi

Saken oppdateres.

Ifølge informasjonen fra statsministerens kontor er det omkomne etter at Boeing 737-flyet styrtet søndag morgen.

Det er ikke klart hvor mange som har mistet livet, og det er heller ikke klart hvor ulykken fant sted.

Ethiopian Airlines bekrefter at et av deres fly har styrtet, og sier i en pressemelding at flyet tok av fra Addis Abeba klokka 8.38 søndag morgen, og at kontakten ble brutt seks minutter senere.

En lete- og redningsoperasjon er i gang i området ved Bishoftu.

Statsministerens kontor, som var de første til å melde om ulykken, sier at de allerede har sendt kondolanser til de pårørende.

Ethiopian Airlines er Afrikas største flyselskap med et godt renomme for sikkerhet.

Selskapet har flere flygninger daglig mellom Addis Abeba og Nairobi og flyr også daglig fra Oslo til Addis Abeba, der det er videreforbindelse til Nairobi og en rekke andre destinasjoner i Afrika.