Millionkausjon for amerikansk TV-stjerne etter opptaksjuks

Saken oppdateres.

Loughlin, som er kjent fra TV-serien «Under samme tak», overga seg til FBI onsdag etter å ha kommet fra innspilling i Vancouver. Dommer Steven Kim har satt en kausjon på 1 million dollar på TV-stjernen, som tilsvarer rundt 8,5 millioner kroner etter dagens kurs.

Dommeren har også satt en kausjon på 1 million dollar på hennes ektemann Mossimo Giannulli, som også er tiltalt. Ekteparet skal ha betalt 500.000 dollar, snaue 3 millioner kroner, for å sikre sine to døtre plass i rolaget til University of Southern California.

Ekteparet er blant 50 rike amerikanere som er tiltalt for opptaksjuks i en storopprulling som har rystet USA. Også Felicity Huffman, kjent fra «Frustrerte fruer», er tiltalt. Huffman skal ha betalt 15.000 dollar fordekt som en veldedighetsgave, slik at hennes datter kunne jukse i en opptaksprøve til et universitet.

Saken skal være den største i sitt slag som noen gang er blitt brakt inn for domstolene av USAs justisdepartement.

Ingen universiteter eller studenter er tiltalt i saken. I USA er det i mange tilfeller svært dyrt å studere, og universiteter blir i tillegg kritisert for å gi fordeler til barn av rike foreldre i opptaksprosessene som avgjør hvem som blir studenter.