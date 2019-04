Statlige medier: Bouteflika går av etter 20 år ved makten i Algerie

- Først når det er snakk om at liv kan gå tapt, blir det debatt

Klar for å løpe mer ute? Her er «Fitness-Noras» favorittjoggeløyper i Trondheim

Derfor tror ikke ekspertene at RBK er fornøyd med overgangsvinduet

Over 80 prosent sier nei til vindkraft i folkeavstemning

May vil be om ny brexit-utsettelse

Corbyn takker ja til samtaler med May

Fire tenåringer dømt for ran i Frognerparken – to slipper fengsel

Saken oppdateres.

Meldingen om presidentens avgang kom tirsdag kveld, kort tid etter at landets forsvarssjef og opposisjon krevde hans umiddelbare avgang.

Kvelden før hadde Bouteflika varslet at han ville gå av innen 28. april. Det nordafrikanske landet har siden februar vært rystet av store demonstrasjoner mot Bouteflikas regime.

Demonstrantene krevde først at 82-åringen, som har vært president i landet siden 1999, ikke stilte til gjenvalg. Da Bouteflika svarte med å love at han ikke ville stille til valg igjen, men i samme slengen avlyste presidentvalget som var planlagt i april, fortsatte protestene. Millioner av demonstranter sluttet seg til kravet om at han måtte gå av.