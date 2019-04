Forbud mot transpersoner i USAs forsvar

Fem ting du kan bruke et kondom til - som har absolutt ingenting med å unngå graviditet

Over 100 demonstranter arrestert i Algerie

Saken oppdateres.

I forbudet heter det at transpersoner ikke får tjenestegjøre med mindre de «retter sine mangler», en beskrivelse den amerikanske legeforeningen (AMA) reagerer på. De mener politikken og dens ordlyd gir feil en feil framstilling av transpersoner.

– Den eneste mangelen her er mangelen på medisinsk forskning bak denne avgjørelsen, sier AMA-leder Barbara L. McAneny. Organisasjonen reagerer også på at forsvarsdepartementet regner transseksualitet som en tilstand som fører til «administrativ diskvalifisering».

Departementet forklarer ordlyden med at det er militært språk, og sier de bruker ordet «mangler» når individer ikke oppfyller kravene for å verve seg.

Transpersoner får tjenestegjøre om de gjør det under sitt «biologiske kjønn».

Inntil for fem år siden kunne transpersoner bli sparket ut av forsvaret, noe president Barack Obama fikk endret i 2016. Da ble det lov for transpersoner å tjene i militæret og være åpne om hvem de er. Men da Donald Trump tok over presidentkontoret utsatte han Obamas vedtak, og han har nå endret det tilbake til slik det var.

Det anslås at rundt 14.700 personer i militæret definerer seg selv som transpersoner.