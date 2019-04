- To menn begynte å slåss i kirka

Her er golfsesongen i gang

To Pogba-mål reddet Solskjær. Champions League-håpet lever

Vekter June: - To av kveldens gjester sto med buksa godt ned på knærne og hadde en hyrdestund

Frykter at dømt stefar skal forlate landet

To båter har kollidert utenfor Hitra

Verdens største fly på vingene for første gang

Bosnisk-serbisk leder påstår at massakren i Srebrenica aldri skjedde

Tidligere venezuelansk general pågrepet for narkosmugling

Trump har frist til 23. april for å gi Kongressen sine selvangivelser

Saken oppdateres.

Avstanden fra vingetipp til vingetipp er lenger enn en fotballbane, et vingespenn som er 50 prosent større enn på superjumboen Airbus A380. Flyet, som har fått navnet Stratolaunch, er designet for å kunne fly opp til de lavere delene av rommet og slippe en rakett som i sin tur flyr ut i verdensrommet for å plassere ut satellitter.

Inntil nå har det kun blitt gjort tester på bakken, før det lørdag fløy to og en halv time over Mojaveørkenen, ifølge Scaled Composites, som har bygd flyet.

– Dagens flyging er et steg videre i vårt oppdrag om å kunne tilby et smidig alternativ til oppskytinger som krever kraftige raketter, sier administrerende direktør Jean Floyd.

Flyet hadde lørdag en toppfart på 304 kilometer i timen og nådde en høyde på 17.000 fot, som tilsvarer 5.182 meter.

Det enorme flyet har to skrog og seks motorer som tilsvarer dem som sitter på en Boeing 747 Jumbojet. Tanken er at raketten som skal frakte satellitter ut i rommet, ska henge mellom de to flykroppene på Stratolaunch.