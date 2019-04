Norske barn om oppholdet i Syria: Det var kuler og krig

Saken oppdateres.

– Det var kuler og krig der. Det var skummelt, sa barna til Aftenposten om Baghouz, IS' siste tilholdssted i Syria, der barnas mor sist ble observert.

Avisen besøkte flyktningleiren i begynnelsen av april. Der fant de barna, som snakker flytende norsk, sammen med en venninne av deres mor. De to eldste barna er født i Norge.

Forsvant

Moren, en etnisk norsk 30-åring som giftet seg med en 31 år gammel norskafrikaner for åtte år siden, forsvant etter at hun gikk for å hente vann til barna i Baghouz, ifølge hennes venninne. Hun forsvant i et område under stadig beskytning, kort tid før IS ble nedkjempet. Barnas far, som reiste til Syria for å knytte seg til IS, skal være drept.

– Det beste for barna nå ville være om de kunne få komme til Norge for å være sammen med besteforeldrene, sa morens venninne til avisen.

Ønsker hjemkomst

Flere norske barn og deres mødre sitter i flyktningleiren al-Hol nord i Syria.

Frps familiepolitiske talsperson Silje Hjemdal åpnet nylig for å hente hjem barn fra leire i Syria og Irak, forutsatt at foreldrene samtykker til at barna hentes alene.

65 prosent av de spurte mener norske myndigheter bør hente hjem barn av personer som har vært med i ekstremistgruppen IS, ifølge en fersk undersøkelse gjennomført av Respons Analyse.

