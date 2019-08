Fire europeiske land mister status som meslingfrie

Like før rullatoren nådde bussdøra, klappet den igjen

Sterke reaksjoner på at Johnson suspenderer Parlamentet

Orkanfaren over på Puerto Rico – Florida truet

Saken oppdateres.

De fire landene er Storbritannia, Albania, Tsjekkia og Hellas.

– Det er bekymringsfullt at meslingsmitte igjen har fått fotfeste. Hvis et høyt nivå av vaksinedekning ikke oppnås og ivaretas, vil både barn og voksne lide unødvendig. I noen tilfeller vil flere dø, sier avdelingsleder Gunter Pfaff i Verdens helseorganisasjon (WHO).

LES OGSÅ: St. Olavs hospital ber ansatte ta meslingvaksine

Ifølge WHO er det registrert 89 994 meslingtilfeller i 48 europeiske land de første seks månedene i år. Det er dobbelt så mange som samme periode i fjor.

Meslinger er en svært smittsom virussykdom som spres ved dråpesmitte og gir kraftige forkjølelsessymptomer, feber og utslett. Virussykdommen kan forebygges med vaksinering, men WHO har den siste tiden uttrykt bekymring for økt vaksinemotstand i flere land.

– Feilinformasjon om vaksiner er like smittsomt og farlig som sykdommene den bidrar til å spre, sa WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus i en uttalelse denne uken.

LES LEDEREN: Mesling-vaksine er ikke en privatsak

Vaksinen er ifølge WHO svært effektiv, og organisasjonen oppfordrer alle til å sørge for at de er tilstrekkelig vaksinert.

WHO anslår at om lag 110.000 mennesker døde av meslinger i 2017, de fleste av dem barn under fem år.