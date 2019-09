Riksrettsprosessen mot Trump splitter partiene i USA

Sindre (27) løftet plutselig 40 kilo mer. Her er OL-mesterens seks beste tips for mosjonister

Vil legge E6 under jorda og skape «en livlig bydel» på Sluppen

Mistet sønnen i trafikken: - Alle tenker at «det skjer ikke oss», men det kan jo det

Washington Post: Pelosi åpner for riksrett mot Trump

Da lysene slukket satt to eldre pasienter fortsatt og ventet på taxi

Lasse (33) fra Trondheim: - Følelsen av å bli takket av et helt samfunn var en åpenbaring

Trønderne gikk ikke helt til topps i «Årets kokk», men fikk to priser likevel

Streiken i Felleskjøpet er over – ansatte tilbake på jobb fra onsdag morgen

Får Bodø status som europeisk kulturhovedstad i dag? Det avgjør Trondheims muligheter for å bli det i 2030

For ett år siden slet klubben med å stille lag. I kveld vil de sjokkere Ranheim

Representantenes hus begynner prosessen for å stille Trump for riksrett

Domingo ferdig i New York-operaen

To menn dømt for å ha forfalsket vitnemål

For ett år siden slet klubben med å stille lag. I kveld vil de sjokkere Ranheim

Saken oppdateres.

– Presidentens handlinger avslører at han har krenket sin ed, vår nasjonale sikkerhet og integriteten i våre valg. Han må stilles til ansvar. Ingen er hevet over loven, sa toppdemokraten Nancy Pelosi da hun tirsdag kunngjorde at riksrettsprosessen startes.

Hun støttes av en voksende andel demokrater som i flere måneder har krevd riksrettsprosess. Pelosi har lenge vært avventende, men saken den siste tiden om samtalen mellom Trump og Zelenskyj 25. juli, der Trump skal ha presset Zelenskyj til å granske Joe Bidens sønn, bidro til at 79-åringen valgte å innlede riksrettsprosess.

På den andre siden av Kongressen sitter republikanere som mener beslutningen er en del av den såkalte heksejakten mot Trump. Den republikanske flertallslederen Mitch McConnell i Senatet anklager demokratene for å politisere en «uavklart sak».

Republikansk motstand

Den republikanske mindretallslederen Kevin McCarthy i Representantens hus sier at Pelosi ikke taler for det amerikanske folket.

– De har etterforsket presidenten fra det øyeblikket han ble valgt og har ikke funnet noe som helst. Jeg forstår at valget i 2016 ikke gikk som Pelosi hadde håpet, men hun kan ikke endre Kongressens lover. Hun kan ikke egenhendig starte denne prosessen, sier han til Politico.

Trump selv har tirsdag kveld retvitret en rekke konservative kommentatorer og TV-personligheter som i tur og orden har refset Pelosis beslutning.

Reaksjonene etter Pelosis kunngjøring illustrerer ikke bare den partipolitiske splittelsen i USA, men kan også gi et signal om hvordan votering under en eventuell riksrettssak kan se ut. Demokratene har flertall i Representantenes hus, men ikke i Senatet. Der må minst 20 republikanske senatorer stemme mot presidenten, i tillegg til samtlige demokratiske senatorer, for å få Trump dømt, ifølge Reuters.

– Deler dokumenter

Samtidig kan det se ut til at Det hvite hus er villig til å dele informasjon med Kongressen mens riksrettsprosessen pågår. De forbereder overleveringen av både varselet mot Trump og rapporten til generalinspektør for amerikansk etterretning, Michael Atkinson, opplyser en ikke navngitt høytstående tjenestemann til Politico.

I tillegg melder New York Times at Det hvite hus har bestemt at de trolig vil la varsleren møte granskere i Kongressen, får avisen opplyst av ikke navngitte kilder.

Generalinspektør Atkinson er mannen som mottok varselet fra en ansatt i amerikansk etterretning, som slo alarm om samtalen mellom Trump og Zelenskyj 25. juli.

Amerikanske medier melder at Trump få dager før samtalen ba om at drøyt 3,6 milliarder kroner i militærhjelp til Ukraina skulle fryses. Ifølge varselet skal Trump under samtalen ha kommet med «løfter» som uroet varsleren. Trump har selv opplyst at han vil offentliggjøre en utskrift av samtalen.