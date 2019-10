Nå: Johnson hevder avtale vil forene Storbritannia

Saken oppdateres.

Nå: Boris Johnson presenterer akkurat nå sin Brexit-plan.

Parlamentet skal få stemme over å utsette avstemning om statsminister Boris Johnsons brexit-avtale, sa parlamentsleder John Bercow da han åpnet sesjonen lørdag.

En slik avstemning over tidligere tory-medlem Oliver Letwins forslag kan undergrave Johnsons plan om å få brexit-avtalen med EU vedtatt lørdag.

Letwins forslag går ut på å utsette avstemningen inntil avtalen er gjort til britisk lov, slik at man er helt sikker på å unngå en brexit uten avtale.

- Vil forene

Johnson brukte en uvanlig lørdagssesjon i Parlamenten til å trygle Parlamentet om å stemme for avtalen han forhandlet fram med EU, som så vil åpne for at Storbritannia forlater EU 31. oktober.

Han understreket at avtalen vil sørge for at britene «tar tilbake kontrollen» over Storbritannias grenser, fiskerier og handel og bevare Langfredagsavtalen i Nord-Irland.

Han viste til at det blir fjerde gang Parlamentet stemmer over en brexit-avtale, og at han på få dager klarte det Theresa May ikke klarte, nemlig å fjerne backstop for Nord-Irland fra avtalen.

Han lovte at Storbritannia vil ta vare på arbeiderrettigheter og ambisjoner om klimaet, og at britenes nasjonale helsesystem ikke skal inngå i handelsforhandlinger med andre land.

Sterk kritikk

Labour-leder Jeremy Corbyn går hardt ut mot statsminister Boris Johnsons brexit-plan i Underhuset og kaller den en katastrofe for britiske arbeidere.

– Denne avtalen inneholder tomme løfter om arbeidernes rettigheter og miljøet, tordnet Corbyn i Underhuset lørdag.

Parlamentet må si nei til avtalen, som er enda verre enn de avtalene Parlamentet har stemt imot tre ganger tidligere, fortsatte han.

– Man kan ikke stole på statsministeren. Man kan ikke stole på denne regjeringen, hevdet Labour-lederen.

– Avtalen reduserer ikke bare markedsadgangen til vår viktigste handelspartner, den etterlater oss også uten en tollunion, noe som vil ramme britisk industri, sa Corbyn.

– En stemme for denne avtalen vil være en stemme for å kutte jobber innen produksjonsindustrien landet rundt, sa han.

Håper på flertall

Johnson håper å få flertall for forslaget som åpner for at Storbritannia går ut av EU 31. oktober, slik han har lovet.

Ett usikkerhetsmoment så lørdag formiddag ut til å være ute av verden da den hardeste gruppa av brexit-tilhengere i Det konservative partiet, European Research Group (ERG), anbefalte å stemme for Johnsons avtale.

Det betyr at alle, eller de fleste av de 28 mest kompromissløse EU-motstanderne i Det konservative partiet, de såkalte spartanerne som stemte imot Theresa Mays avtale alle tre ganger, nå trolig støtter Johnsons plan.

Men det blir fortsatt på håret. Nordirske DUP har gjort det klart at deres ti representanter ikke vil stemme for avtalen, og det vil heller ikke de skotske nasjonalistene eller Liberaldemokratene.

Kan bli utsatt

Johnsons håp ligger derfor i å få på noen av de 21 konservative han sparket ut av partiet over på sin side, og noen brexit-tilhengere i Labour. Mint ni Labour-medlemmer ventes å stemme for avtalen, selv partiet som helhet har sagt at de er imot.

Det som kan komplisere bildet i løpet av lørdag, er andre forslag, inkludert ett framsatt av tidligere tory-medlem Oliver Letwin om å utsette avstemningen inntil avtalen er gjort til britisk lov, slik at man er helt sikker på å unngå en brexit uten avtale.

Hvis dette forslaget blir vedtatt, blir Johnson tvunget til å be EU om utsettelse på brexit ut over 31. oktober.