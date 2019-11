Skole ga elever beskjed om å heie på Sp-lederen

Han fortviler over at han ikke får være sosial på jobb: – Blir kalt inn til sjefen om man er på kollegaens kontor

Vedum besøkte skolen fredag. I forkant fikk elevene en melding via systemet Transponder. De ble bedt om å møte opp ved hovedinngangen for å delta på en markering for å bevare yrkesfag som fylkesrådet ønsker å legge ned ved skolen. Senterpartiet sitter i fylkesrådet sammen med Arbeiderpartiet, SV og KrF.

– VIKTIG: Han er en av våre støttespillere, så han skal vi heie på og klappe inn. Ingen buing. Dette er kjempeviktig. Lykke til! het det i meldingen, gjengitt av Dagbladet. Saken ble først omtalt av Brønnøysunds Avis.

Aleksander Sund, som er medlem av Rød Ungdom og elev ved skolen, kaller meldingen politisk sensur.

– Jeg hadde planer om å lage en plakat som ikke var Sp-vennlig. Så fikk vi beskjed om at vi måtte vise ham støtte fordi han kan redde linjene. Da måtte planene endres, sier Sund til Dagbladet.

Rektor Sylvi Halseth beklager beskjeden om å heie og ikke bue.

– Det er opp til den enkelte elev å ha sin formening om hvem som er støttespillere eller ikke. Jeg som rektor er opptatt av at elevene skal ha egne politiske meninger, og at skolen skal være et miljø for å få utvikle politisk engasjement, sier Halseth til Brønnøysunds Avis.