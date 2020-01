Iran setter USA på terrorliste

Her trener du billigst i Trondheim

Saken oppdateres.

Soleimani ledet Revolusjonsgardens elitestyrke og ble likvidert i et amerikansk droneangrep under et besøk i Iraks hovedstad Bagdad fredag.

Attentatet har skapt sterke reaksjoner både i Iran og andre land i regionen, og den irakiske nasjonalforsamlingen krever at den USA-ledede koalisjonen nå forlater landet.

USA satte i april i år Revolusjonsgarden på sin liste over terroristorganisasjoner.

