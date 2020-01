La ned dyrehage i Östersund. Søkte nytt hjem for 700 dyr

Noen jubler over «all inclusive», mens andre er bekymret for klasseskiller

Ifølge Sveriges Radio ble det allerede i fjor sommer klart at det gikk mot nedleggelse av dyrehagen. Nå er det definitivt.

- Vi går mot nye tider og vi aksepterer det, sier eier Åke Netterström til Sr.se.

Viktig for norske besøkende

Dyrehagen åpnet allerede i 1960 og var i mange år en av de best besøkte turistattraksjonene i Östersund og Jämtland. Omtrent 13 prosent av de norske turistene som besøker Östersund har i en spørreundersøkelse fra turistkontoret, oppgitt at dyrehagen er den viktigste grunnen til besøket.

Blant dyrehagens største attraksjoner var en sibirsk tiger, tre løver, hyener og sebraer.

På dyrehagens hjemmeside ligger det nå kun melding om at at Frösö Zoo Djur & Nöjespark med Tropikhus, ikke åpner under 2019-sesongen. Anlegget lå da ute for salg.

- Nå når vi har besluttet å selge virksomheten vil vi takke alle våre besøkende i løpet av så mange år, samt personal og leverandører, skrev eierne på nett.

Ifølge Sveriges Radio har det ikke lyktes eierne, familien Netterström, å finne kjøpere av dyrehagen. Derfor er beslutningen om nedleggelse endelig.

Søkte nytt hjem for 700 dyr

Allerede i sommer meldte P4 Jämtland om at 700 dyr ville bli hjemløse når dyrehagen skulle stenges. Den gang sa Åke Netterström til radiostasjonen at han håpet alle dyrene ville være omplassert til andre dyrehager i løpet av høsten.