Washington Post: Trump bløffer i snitt 22 ganger om dagen

Iran bekrefter at fly ble truffet av to missiler

Saken oppdateres.

Avisen har faktasjekket hver eneste offentlige uttalelse Donald Trump har kommet med etter at han overtok i januar 2017 og konkluderer med at presidenten har en lettvint omgang med sannheten.

Washington Post har opprettet en egen database for å registrere og faktasjekke Trumps mange uttalelser, og avisen konstaterer at det kommer stadig flere uriktigheter fra presidentens munn og Twitter-konto.

Mens han under sitt første år som president i gjennomsnitt kom med 5,9 uriktige eller villedende påstander daglig, var antallet det andre året nærmere tredoblet til gjennomsnittlig 16,5 daglig.

22 om dagen

I 2019 ble Trump enda mindre til å stole på og kom med hele 8155 uriktige eller villedende utsagn, flere enn i de to første årene til sammen, viser databasen.

16 241 uriktige eller villedende uttalelser på 1095 dager tilsvarer drøyt 22 hver eneste dag, ofte framført som selvskryt eller anklager mot andre.

De siste fire månedene har antallet økt kraftig, og over 1000 uriktige eller villedende påstander har dreid seg om Trumps angivelige forsøk på å presse Ukraina til å sverte tidligere visepresident Joe Biden, 77-åringen som ser ut til å bli Demokratenes kandidat i presidentvalget i november.

Trump er nå stilt for riksrett, anklaget for maktmisbruk og for å ha hindret Kongressens gransking av denne saken, men fastholder selv å være utsatt for politisk forfølgelse.

Økonomi-bløff

Trump bløffer oftest, uvitende eller med viten og vilje, om amerikansk økonomi, viser Washington Posts oversikt.

257 ganger siden han flyttet inn i Det hvite hus har han hevdet at amerikansk økonomi under hans ledelse har utviklet seg til å bli «den beste i historien».

Uansett hvordan man måler økonomien så gikk det bedre både under presidentene Ulysses S. Grant, Dwight D. Eisenhower, Lyndon B. Johnson og Bill Clinton, slår Washington Post fast.

Grensemur og skattekutt

242 ganger har Trump også uriktig hevdet at det bygges en mur langs grensa mot Mexico, noe som ikke er tilfelle. Kongressen har nektet å finansiere en slik mur, og det har derfor kun vært snakk om å reparere deler av det gamle grensegjerdet eller å bygge enkelte nye strekninger med gjerde.

184 ganger har Trump også skrytt av å ha innført det største skattekuttet i USAs historie, noe som heller ikke er riktig.

Skattekuttene under president Ronald Reagan tilsvarte 2,9 prosent av USAs bruttonasjonalprodukt, mens Trumps kutt tilsvarer 0,9 prosent. Skattekuttene er derfor det åttende største som er gjennomført i USA de siste 100 årene, ikke det største.