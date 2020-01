Trump: – Skulle gjerne møtt Greta Thunberg

Saken oppdateres.

Uttalelsen kom på en hastig innkalt pressekonferanse onsdag på Verdens økonomiske forum (WEF).

– Jeg skulle veldig gjerne møtt henne her, sa den amerikanske presidenten. Men han mente altså at USA ikke var riktig adressat for hennes frustrasjon over at det ikke gjøres noe med klimautslippene. Han sier det er andre land enn USA som er de verste forurenserne.

– Greta burde rette oppmerksomheten mot de stedene, mente Trump.

Han spurte også journalistene hvor gammel Thunberg er og påpekte at hun hadde jo slått ham til forsiden av Time. Nyhetsmagasinet kåret den 17 år gamle klimaaktivisten og skolestreikeren til årets navn i 2019. Hun deltar på WEF for andre gang.

På spørsmål om han mener det finnes en klimabløff, sa Trump at han mener «visse aspekter er det».

Han mener også at riksrettsprosessen mot ham i hjemlandet er en gedigen bløff og «så ille for landet vårt».

– Jeg skulle gjerne møtt opp i riksrettssaken og sittet på første rad og sett de korrupte ansiktene deres, sa han om demokratene som utgjør aktoratet i saken. Trump la til at advokatene hans ikke ønsket at han skulle sitte i salen.

Etter pressekonferansen var toppmøtet i Sveits over for Trumps del, etter det han beskrev som «to fenomenale dager».