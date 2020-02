Harvey Weinstein kjent skyldig i seksuelle overgrep og voldtekt

Saken oppdateres.

Den 67 år gamle tidligere Hollywood-mogulen har stått tiltalt for overgrep og voldtekter mot flere kvinner. Etter fem dager med overveielser kunngjorde juryen mandag at han er kjent skyldig i seksuelt overgrep mot produksjonsassistenten Mimi Haleyi i sin egen leilighet i 2006 og i voldtekt av en annen kvinne i 2013.

Dommeren i saken har gitt ordre om at Weinstein, som under rettssaken har vært løslatt mot kausjon, skal fengsles umiddelbart etter at dommen har falt. Straffeutmålingen er ennå ikke klar.

Weinstein så oppgitt ut da kjennelsen ble lest opp, og like etter snakket han med forsvarerne sine, melder AP.

Ikke livstid

Juryen har imidlertid frifunnet ham for den mest alvorlige anklagen, at han var en notorisk overgriper som brukte sin posisjon som filmprodusent til å forgripe seg mot en rekke kvinner. Det var dette tiltalepunktet som kunne resultert i en livstidsdom.

Anklagene mot Weinstein ble startskuddet på metoo-kampanjen, hvor kvinner og menn fra land over hele verden har stått fram med historier om seksuelle krenkelser.

Mange mener at tiden var overmoden for å stille Weinstein for retten etter at det i årevis har gått rykter om hans oppførsel mot kvinner. Flere kvinner har under rettssaken vitnet mot ham og fortalt i detalj om overgrep de opplevde å bli utsatt for.

Tre saker

Saken mot Weinstein var vært bygd på tre anklager: At han voldtok en kvinne som håpet å få en filmrolle på et hotellrom i New York i 2013, at han tvang seg til oralsex med produksjonsassistenten Haleyi, og at han voldtok og tvang seg til oralsex med «Sopranos»-skuespilleren Annabella Sciorra i leiligheten hennes på midten av 1990-tallet.

Ytterligere tre kvinner har i retten vitnet om at de ble angrepet av Weinstein. Det skulle overbevise juryen om at overgrepene var en del av et mønster som hadde rammet langt flere kvinner.

Weinstein har ikke vitnet under rettssaken, men advokatene hans har argumentert for at kvinnen samtykket til sex og at de gikk til sengs med ham for å fremme karrierene sine. De viste til at to av kvinnene fortsatte å ha kontakt med ham i form av varme og til og med flørtende eposter, og at de hadde sex med ham også etter at han angrep dem.

Weinstein er også siktet for overgrep av påtalemyndigheten i Los Angeles. Der anklages ham for å ha voldtatt en kvinne og for å ha begått seksuelt overgrep mot en annen i forbindelse med Oscar-utdelingen i 2013.