Saken oppdateres.

– Jeg kan meddele at han har testet negativt, flere dager på rad, uttalte Conley mandag.

Trumps lege sa at retningslinjer fra Centers for Disease Control and Prevention har blitt fulgt for å kunne slå fast at presidenten er virusfri og at han ikke er smittsom overfor andre, og at konklusjonen ikke er gjort kun på grunnlag av hurtigtester alene.

Uttalelsen fra Conley ble delt på Twitter av Trumps talskvinne, kort tid før Trump skal tale på et valgmøte i Florida.