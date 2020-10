Ampert da Trump-velgere aksjonerte utenfor Bidens folkemøte

Da demokratenes presidentkandidat Joe Biden holdt et "drive in"-arrangement i Tampa torsdag kveld var rundt 100 Trump-tilhengere samlet på motorveien utenfor messeområdet der Biden talte. Bilene som kjørte forbi ble oppfordret til å "tute for Trump", og lydnivået tydet på at Trump hadde betydelig støtte blant bilistene på motorveien.