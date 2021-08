Biden: - Nasjonsbygging var aldri USAs mål i Afghanistan

Planlegger å fremskynde dose to for å fylle opp timer

Saken oppdateres.

– Jeg står fast på min avgjørelse, sa Biden i en TV-sendt tale. Biden snakket på en dag der historiske bilder av den kaotiske situasjonen på flyplassen i Kabul har preget nyhetssendingene.

Han sa at målet for USA i Afghanistan alltid var å hindre terrorangrep på USA, noe som ble fullført da Osama bin Laden ble drept.

Presidenten slo fast at USA vil handle raskt i Afghanistan hvis det er nødvendig for å hindre terrorhandlinger.

Overraskende fort

Biden innrømmet imidlertid at det var overraskende at Afghanistan falt så fort, og han kalte det som utspiller seg i Kabul nå, kvalmende.

– Det har utviklet seg raskere enn vi trodde, og utviklingen de siste ukene viste at det var rett beslutning å avslutte den militære tilstedeværelsen i Afghanistan, sa han.

En skuffet Biden sa at han hadde møtt Afghanistans president Ashraf Ghani i Det hvite hus og bedt ham rydde opp og ta tak i korrupsjon og vanstyre.

– Men han gjorde ikke det, sa Biden og understreket at amerikanske soldater ikke skal kjempe en krig og dø i en krig som afghanerne ikke selv er villig til å kjempe.

Få slutt på krigen

Han sa han sto overfor et valg mellom å holde seg til avtalen som var gjort om å trekke styrkene ut, og å sende tusenvis av soldater tilbake til Afghanistan til et tredje tiår med krig.

– Hvor mange flere amerikanere ville da dø, spurte han.

Men etter at krigen har fortsatt under fire presidenter, sa han at han ikke hadde til hensikt å sende en uendelig krig som Afghanistan-krigen videre til en femte president.

– Dette stopper hos meg, fastslo han.

Men han lovte at han vil fortsette å fokusere på kvinner og barn i Afghanistan under Taliban.

– Vi skal fortsette å snakke ut om de grunnleggende rettighetene til det afghanske folk, til kvinner og barn, i tråd med at menneskerettigheter alltid er et førende prinsipp for amerikansk politikk.

Advarer Taliban

Han fortalte at han har sendt 6.000 soldater til Afghanistan for å bistå med evakueringen av amerikansk og alliert personell og afghanere som har jobbet med USA.

Men han lovte å slå raskt og hardt tilbake om Taliban skulle angripe dem eller legge hindringer i veien for evakueringen.

Det er første gang på seks dager at Biden har stått fram offentlig, og han tok tyren ved hornene ved å slå tilbake mot kritikken han visste ville komme.

– Beslutningen var den rette for USA, sa han og fastslo at Afghanistan ikke lenger er av nasjonal sikkerhetsinteresse for USA, og at det amerikanske folk ikke lenger vil ha krigen.

