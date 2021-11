Boris Johnson med dommedags-advarsel på klimatoppmøte

Hva gjør at ledere kan oppføre seg slik? Jobbeksperten har svaret

Nyt et gløtt av sol og høstvarme - det går over...

Situasjonen er kritisk for de yngste barna

Hva er best for miljøet - kumelk eller havremelk?

Støre om energikrise i Europa: Et utfordrende bilde

Koronapandemien setter Russlands leger under enormt press

Saken oppdateres.

Den britiske statsministeren er vertskap for FN-møtet der over 130 stats- og regjeringssjefer deltar mandag og tirsdag.

– Jo lenger vi venter med å handle, jo verre blir det, sa Johnson i sin tale mandag.

Han sammenlignet verdens situasjon med en James Bond-film der helten er bundet fast til et dommedagsvåpen som kan ødelegge jorda.

– Tragedien er at dette ikke er en film, sa den britiske statsministeren.

På møtet i Glasgow skal forhandlere fra nesten alle verdens land diskutere gjennomføringen av Parisavtalen. I tillegg er miljøaktivister, organisasjoner, pressefolk og representanter for næringsliv til stede.

LES OGSÅ: Derfor angår FNs klimakonferanse i Glasgow trønderne

Øyne rettet mot India

Også USAs president Joe Biden, Frankrikes president Emmanuel Macron, Indias statsminister Narendra Modi og Norges statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) deltar på toppmøte-delen av klimakonferansen.

India er ett av få land som ikke har oppdatert sine utslippsmål i forkant av toppmøtet. Det er derfor knyttet spenning til om Modi vil kunngjøre nye målsettinger for å bremse Indias utslipp, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Da Støre møtte pressen i Glasgow mandag formiddag, pekte han på skogbevaring som en nøkkel for å nå klimamålene. Han varslet konkrete framskritt på dette området i Glasgow.

I tillegg viste han til at USA og EU har tatt et initiativ for å redusere utslipp av den kraftige klimagassen metan.

LES OGSÅ: Karbonfangeren

Ekstremvær og energikrise

Glasgow-møtet holdes i kjølvannet av en sommer preget av ekstremvær og en høst preget av energikrise mange steder i verden.

Både EU og Kina har vært rammet av energikrise, og prisen på gass, olje og også kull har gått i været. Analytikere mener dette kan gjøre det vanskeligere for landene i Glasgow å love kutt i bruken av fossil energi.

Jonas Gahr Støre mener nedbygging av fossil energi og utfasing av atomkraft er blant årsakene til de høye strømprisene i Europa.

– Atomkraft er faset ut, og det fornybare er ikke stabilt nok og oppe og går til å erstatte det, sa statsministeren i et kort møte med pressen i Glasgow mandag.

– Dette er et utfordrende bilde, la han til.

LES OGSÅ: Kommunens klimaregnskap i Trondheim-budsjettet

G20-møte

Av alle verdens land er det Kina som har de desidert største klimautslippene. Kinas president Xi Jinping kommer likevel ikke til å være til stede i Glasgow.

Heller ikke Russlands president Vladimir Putin tar turen til den skotske byen. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sa mandag at han dropper møtet av sikkerhetshensyn.

Stormaktene som har størst påvirkning på klodens klima, møttes til G20-toppmøte i Roma i helgen. Her bekreftet de at de vil prøve å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Men de sa lite konkret om hvordan dette skal skje.

– Jeg forlater Roma uten at mine håp er blitt oppfylt – men i det minste er de ikke knust, skrev FNs generalsekretær António Guterres på Twitter etter G20-møtet.

LES OGSÅ: Nytt rekordnivå for klimagasser i atmosfæren

– Graver vår egen grav

Under åpningen av toppmøtedelen av Glasgow-møtet mandag kom Guterres med en oppfordring om å «redde menneskeheten».

– Vi graver vår egen grav, advarte FNs generalsekretær.

I et intervju med NTB sier Jonas Gahr Støre at han håper på framskritt innen skogbevaring og kutt i metanutslipp på møtet i Glasgow. I tillegg viser han til innsatsen for å sikre finansiering av klimatiltak i utviklingsland.

– Overordnet er målet å holde 1,5 gradersmålet i live. Og gjøre framgang på noen av de viktigste områdene for at veien dit kan bli mulig, sier Støre.

Klimaforhandlingsmøtet i Glasgow varer fram til 12. november. Boris Johnson advarer om at sinnet og utålmodigheten rundt om i verden vil bli «ukontrollerbar» hvis ikke møtet lykkes.