Ukraina og Russland enige om evakuering av sivile

Saken oppdateres.

På den åttende dagen av den russiske invasjonen i Ukraina møttes representanter fra de to landene til nye forhandlinger, den andre slike runden.

Torsdagens samtaler, som foregikk i Hviterussland, bød ikke på store gjennomslag, ifølge ukrainske myndigheter, som likevel kunngjorde at partene er enige om å legge til rette for evakuering av sivile og såkalte humanitære korridorer.

Partene ble også enige om å møtes til en tredje runde med forhandlinger, men tid og sted er ikke kunngjort.

Russlands president Vladimir Putin hadde torsdag en halvannen time lang telefonsamtale med Frankrikes president Emmanuel Macron. Etter torsdagens samtale var det imidlertid liten optimisme å spore hos den franske presidenten. Elyseepalasset opplyser at det var Putin som ringte Macron, ifølge journalisten Sophie Pedder i The Economist.

Den humanitære situasjonen i Ukraina er i ferd med å bli stadig vanskeligere. Butikker er i ferd med å tømmes for matvarer, helsetjenestene er under stort press og de russiske angrepene rammer sivilbefolkningens tilgang på rent vann og elektrisitet.

Vil møte Putin

President Volodymyr Zelenskyj sa i en tale torsdag at de baltiske landene kan være neste på Russlands liste dersom Ukraina faller.

Han henvendte seg samtidig direkte til sin russiske motpart, Vladimir Putin, og ba om at de to møtes ansikt til ansikt. Et slikt møte vil være «den eneste muligheten til å stanse krigen», sa han.

– Sitt ned med meg for å forhandle, ikke bare på 30 meters avstand, sa Zelenskyj, som tilsynelatende refererte til bildene av Putin og vestlige ledere som har vært avbildet sittende på hver sin side av et svært langt bord.

– Russland tenker ikke på atomkrig

Russland har satt landets atomvåpen i høy beredskap etter ordre fra Putin, men torsdag anklaget imidlertid utenriksminister Sergej Lavrov Vesten for å ta opp temaet atomkrig.

– Jeg vil få understreke at disse uttalelsene kommer fra vestlige politikere, det er de som antyder atomkrig, dette er ikke noe russere tenker på, hevdet Lavrov, dagen etter at det ble offentliggjort et opptak av ham der han sier at «tredje verdenskrig vil være en ødeleggende atomkrig».

Senere holdt Putin en ny TV-sendt tale, der han hevdet at russiske styrker kjemper mot «nynazister» i Ukraina. Han hyllet samtidig russiske soldater som helter, og han kunngjorde en medalje til en russisk soldat som angivelig sprengte seg selv i luften for å unngå å bli tatt til fange av ukrainske styrker.

Putin sa også at ukrainere og russere var ett folk, men at ukrainerne var blitt «truet og hjernevasket».

Flyktningstrøm

EUs innenriks- og justisministre ble torsdag enige om å ta i bruk et massefluktdirektiv som gir kollektiv beskyttelse til alle som flykter fra Ukraina.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp), som var til stede i Brussel på ministermøtet torsdag, lover en rask avklaring på om norske myndigheter vil følge etter.

– Regjeringen er klar til å gi beskyttelse til de menneskene som er på flukt fra bomber i Ukraina. Vi kommer raskt til å se på detaljene i det EU har gått inn for og vurdere hvordan vi skal innrette dette i Norge, sa Enger Mehl til NTB etter møtet.

Rundt én million ukrainske flyktninger har ankommet EU-land siden den russiske invasjonen startet torsdag i forrige uke. Ukraina har en befolkning på over 44 millioner innbyggere. Canadiske myndigheter uttalte torsdag kveld at de er villig til å ta imot et ubegrenset antall ukrainske flyktninger.

Storbyene fortsatt under ukrainsk kontroll

Den strategisk viktige byen Kherson falt onsdag kveld, og byen er den første viktige byen som faller siden invasjonen startet.

Russiske styrker har fortsatt bombingen i storbyen Kharkiv, men både denne og hovedstaden Kyiv er fremdeles under ukrainsk kontroll.

Russland har også rykket fram i den sørlige byen Enerhodar, og torsdag ble det meldt om harde kamper ved kjernekraftverket Zaporizjzja, som ligger i byen. Det internasjonale atomenergibyrået IAEA ba torsdag Russland om å øyeblikkelig stanse alle krigshandlinger ved Ukrainas atomkraftverk.

Flere observatører har uttalt at Russland ser ut til å ha tatt store tap i Ukraina. Russland har innrømmet at nærmere 500 egne soldater har blitt drept i løpet av invasjonens første uke. Ukraina hevder på sin side å ha drept 9.000 russiske soldater.

Blant de russiske soldatene som er drept, er angivelig minst to av dem høytstående generaler.

Nye sanksjoner fra USA

Russland har den siste uka blitt rammet av omfattende og harde sanksjoner fra Vesten. Den amerikanske regjeringen innførte torsdag nye sanksjoner mot russiske oligarker og deres familiemedlemmer.

President Vladimir Putins pressetalsmann Dmitrij Peskov er blant dem som omfattes av straffetiltakene. Det er også Alisjer Burhanovitsj Usmanov, en av Russlands rikeste menn og en nær alliert av Putin.

Utenriksdepartementet i Washington kunngjør at de innfører visumnekt for totalt 19 oligarker og flere titall av deres familiemedlemmer og nære medarbeidere.

Samtidig stålsetter EU seg på å bli mindre avhengig av russisk olje og gass, som står for 40 prosent av all import i EU.

– Vi er nødt til å gjøre oss selv mindre avhengig av russisk gass og olje, og vi er nødt til å gjøre det langt hurtigere enn vi hadde regnet med. EU-kommisjonen vil legge fram flere forslag neste uke for å kunne sette dette i gang raskt, sier EUs klimasjef Frans Timmerman, ifølge Bloomberg