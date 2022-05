Russiske politikere ber Putin stanse Ukraina-krigen

Riktig at ungdomspolitikere kan få en kalddusj

Saken oppdateres.

Til tross for at tusenvis av mennesker har blitt drept og såret under Russlands tre måneder lange militærkampanje i Ukraina, har Putin i stor grad kunnet nyte lojaliteten til landets politiske partier og myndighetspersoner.

Men under et møte i den lovgivende forsamlingen i Primorsky Krai-regionen skapte to lokalpolitikere oppstyr da leste opp en uttalelse som oppfordret presidenten til å trekke russiske styrker ut av Ukraina.

Ble kalt forræder

– Hvis landet vårt ikke stanser militæroperasjonen, vil det være enda flere foreldreløse barn i landet vårt, sa Leonid Vasyukevich ifølge nyhetsbyrået AFP. Ifølge politikeren hadde ytterligere to partifeller støttet appellen, men disse skal ha trukket seg før møtet.

Mens han leste appellen forsøkte flere politikere, deriblant partifeller, å stanse Vasyukevich. Det gjorde også guvernøren i regionen, Oleg Kozhemyako, som kalte appellanten en «forræder».

