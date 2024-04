Torsdagens vedtak i FCC er i praksis en gjenopprettelse av en regel som første gang ble innført under president Obama i 2015, men opphevet to år senere etter at Donald Trump var blitt president.

Nettnøytralitet er et prinsipp om at bredbånds- og nettleverandører skal behandle all datatrafikk likt. Den hindrer for eksempel at en leverandør struper tilgangen til et nettsted eller tilbyr raskere nett til aktører som er villige til å betale for det.

Telekombransjen har vært imot gjeninnføringen av reglene og mener det er en utilbørlig innblanding fra myndigheten i spørsmål om forretningsdrift.

Vedtaket ble gjort med 3 mot 2 stemmer, og tilsynet delte seg langs partipolitiske linje. Demokratene i tilsynet stemte for nøytralitetsregelen, mens republikanerne stemte mot.