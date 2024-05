Det opplyser Northern Ireland Office (NIO), det britiske departementet som har ansvar for saker som vedrører den britiske provinsen Nord-Irland.

Beskjeden kommer etter den irske justisministeren Helen McEntee uttalte at departementet hennes planla å avsette ytterligere 100 politifolk til arbeid knyttet til grensetiltak.

Uttalelsen fikk den britiske statsministeren Rishi Sunak til å kreve en rask bekreftelse på at det ikke blir noen forstyrrelser ved grenseovergangene mellom Nord-Irland og Irland.

Irland er bekymret for en kraftig oppgang i antall asylsøkere etter at Parlamentet i London ga grønt lys for at asylsøkere kan deporteres til Rwanda.