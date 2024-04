USAs viseutenriksminister Kurt Campbell har godtatt kravet etter et møte i Washington med juntaens statsminister fredag, uttaler amerikanske tjenestefolk til nyhetsbyrået AFP.

En kilde med kjennskap til beslutningen sier det samme overfor nyhetsbyrået Reuters.

I fjor hadde USA litt over 1000 soldater fordelt på to baser i Niger. En av basene er en dronebase, kjent som Air Base 201, nær Agadez sentralt i Niger, et prosjekt som har kostet amerikanske skattebetalere 100 millioner dollar.

Siden 2018 har basen blitt brukt til å gjennomføre angrep mot IS og en al-Qaida-tilknyttet gruppe i Sahel-regionen.

I fjor grep hæren i Niger makten i landet. Fram til kuppet hadde landet vært en viktig partner for USA og Frankrike.

Militærjuntaen som avsatte den valgte regjeringen, har gjort det samme som militærjuntaer i nabolandene Mali og Burkina Faso og avsluttet forsvarsavtaler med USA og Frankrike. De har også kuttet samarbeid med den regionale politiske og økonomiske blokken Ecowas, og har i stedet inngått tettere bånd til Russland.

Detaljer om hvordan USAs uttrekking skal skje, ventes å bli klare i nye samtaler i dagene som kommer, sier Reuters' kilde. Kilden legger til at det fortsatt kommer til å være diplomatiske og økonomiske bånd mellom USA og Niger.