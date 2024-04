Byen El-Fasher, som ligger nord i Darfur-regionen, samt omkringliggende landsbyer, har i flere dager vært herjet av det som organisasjonen Emergency Lawyers kaller "vilkårlig beskytning og luftangrep".

Organisasjonen har siden kampene mellom regjeringshæren og den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF) brøt ut for ett år siden dokumentert grusomheter begått mot sivile.

Øyenvitner i Abu Shouk, en leir for internt fordrevne, sa tirsdag at de så hundrevis av mennesker som flyktet fra leiren i retning byen etter at sammenstøtene mellom regjeringshæren og RSF nærmet seg.

Darfur-regionen består av tre delstater. FN og USA har advart mot at sammenbrudd av den skjøre freden i El-Fasher, den siste delstatshovedstaden i Darfur-regionen som ikke er under RSFs kontroll, kan bli katastrofalt for hundretusener i områder der som fra før lider under en humanitær krise.

Striden i Sudan står mellom landets to mektigste menn, hærsjefen Abdel Fattah al-Burhan og hans tidligere nestkommanderende, krigsherren Mohamed Hamdan Dagalo, ofte omtalt som Hemetti, og som leder RSF. Begge var medlemmer av militærjuntaen som grep makten i kuppet i 2021.