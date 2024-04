Det er ikke satt en dato for rettssaken. Tates talsperson sier at domstolens beslutning skal ankes.

37-åringen er tiltalt for menneskehandel, voldtekt og for å ha dannet et kriminelt forbund med hensikt å utnytte kvinner seksuelt. Han ble pågrepet ved Bucuresti i desember 2022 sammen med broren Tristan og to kvinner. De ble formelt tiltalt i juni i fjor. Alle fire nekter straffskyld.

Tate ble først plassert i husarrest, men i 2023 ble han løslatt i påvente av rettssaken. Storbritannia har også reist tiltale mot brødreparet.