Byen har inntil nylig vært relativt upåvirket av kampene mellom regjeringshæren og RSF-militsen, men siden midten av april har det blitt meldt om angrep og sammenstøt både i El-Fasher og omkringliggende landsbyer.

– El-Fasher står på randen av en storstilt massakre. Det er den dystre virkeligheten millioner av mennesker står overfor, sa USAs FN-ambassadør Linda Thomas-Greenfield til pressen etter et møte i Sikkerhetsrådet om Sudan.

– Det er allerede kommet troverdig informasjon om at RFS og deres allierte har angrepet flere landsbyer vest for El-Fasher, og RFS planlegger et angrep på El-Fasher akkurat nå, fortsatte hun.

Millioner har blitt drevet på flukt fra kampene mellom regjeringshæren og RSF, som brøt ut i fjor.