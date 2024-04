21. april fikk skogvokterne i den verdensberømte nasjonalparken inn en melding om at mannen trakasserte en flokk med bison. Ifølge meldingen sparket han ett av dyrene.

Kort tid senere ble han stanset i en bil i West Yellowstone, litt utenfor parken. Mannen ble pågrepet, og sendt til legevakt for behandling av mindre skader han fikk da bisonflokken gikk til angrep.

Akkurat hva slags skader det er snakk om, er ikke kjent. Derimot har skogvokterne offentliggjort siktelsen: ordensforstyrrelse, samt dyreplageri. Mannens 37 år gamle kamerat, som kjørte bilen, er siktet for promillekjøring, for ikke å ha stanset for politiet, samt dyreplageri. Ingen av dem erkjenner straffskyld.

Bison er det største landpattedyret i Nord-Amerika, og oksene kan veie opp mot 900 kilo. Tross størrelsen er toppfarten deres nærmere 65 kilometer i timen. Turister som forstyrrer dyrene i Yellowstone og andre nasjonalparker, blir av og til angrepet og skadd. Skogvokterne oppfordrer generelt folk til å holde seg minst 25 yards – 23 meter – unna både bison og andre store pattedyr i parken.