De sju mennene, som kom fra Punjab-provinsen, ble drept nær havnebyen Gwadar før daggry torsdag, opplyser pakistansk politi.

Ingen har tatt på seg ansvaret for drapene, og politiet tror ikke at det var jobben som barberer som førte til at mennene ble drept.

Militante separatister i Balutsjistan har ofte drept arbeidere og andre fra Punjab, i et forsøk på å få dem til å forlate provinsen.

Baluchistans frigjøringshær (BLA) har lenge kjempet for løsrivelse fra Islamabad. I forrige måned tok de på seg ansvaret for drap på ni busspassasjerer som kom fra Punjab.

I januar ble seks barberere drept nordvest i Pakistan, nær grensa til Afghanistan. Det skjedde i et område der pakistansk Taliban står sterkt.