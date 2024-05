– Vi håper at vi kan finne noen positive svar i dag, sier Hamas-talsmann Osama Hamdan på telefon til Al Jazeera lørdag kveld.

– Dessverre var det en klar uttalelse fra Netanyahu som sa at uansett om det blir en våpenhvile eller ikke, vil han fortsette angrepet på Rafah – som betyr at det ikke blir noen våpenhvile. Vår forståelse er at for å oppnå en våpenhvile, kan det ikke være flere angrep noen steder i Gaza, inkludert Rafah, sier Hamdan.

Han sier videre at de er nødt til å snakke om USAs reelle ståsted, ettersom det vil påvirke israelerne.

– Garantier er viktige, men vi trenger en tydelig uttalelse som klargjør posisjonene på hver side, sier Hamdan.