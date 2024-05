Spørsmålet vil være legitimt om Russland bryter gjennom ukrainske frontlinjer, og den ukrainske regjeringen så ber om hjelp, sier Macron i et intervju med The Economist, som ble publisert torsdag.

– Jeg utelukker ingenting, fordi vi står overfor noen som ikke utelukker noen ting, svarer Macron på spørsmålet om han holder fast ved det oppsiktsvekkende utspillet sitt fra februar.

Da sa han at det kan bli aktuelt å sende vestlige bakkestyrker til Ukraina for å forhindre at Russland vinner krigen.