Den russisk-britiske journalisten er dømt for bedrageri, for å ha spredt «falsk» informasjon om krigen i Ukraina og for tilslutning til en «uønsket organisasjon».

I april i fjor ble han dømt til 25 års fengsel. Kara-Murza nekter for anklagene, men tapte i august ankesaken. Noen uker senere ble han overført til straffekolonien IK-6 som ligger i byen Omsko i Sibir.

Nå får 42-åring anledning til å anke dommen på nytt, men transporten fra Sibir til Moskva vil nærmest være å regne som tortur for ham, sier advokaten Maria Eismont. Hun viser til at Kara-Murza lider av en alvorlig nervesykdom.

Ifølge Eismont vil transporten skje med jernbane med en rekke stopp underveis. Trolig vil det ta minst tre uker før han er framme i Moskva, sier hun.

Verken advokaten eller familien får ha kontakt med ham underveis, og kona Evgenia frykter at han kommer til å lide samme skjebne som Aleksej Navalnyj. Han døde i en straffekoloni i Sibir i februar.

Ifølge russiske medier er det landets høyesterett som har beordret Kara-Murza til Moskva i forbindelse med ankesaken. Dette fordi saken også gjelder statshemmeligheter, noe som ikke kan diskuteres via videolink fra straffekolonien i Sibir.