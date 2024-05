– De to allierte landene løser eventuelle uenigheter bak lukkede dører, sa talsperson for Israels militære, Daniel Hagari, da han talte på en konferanse onsdag.

Ifølge ham er koordineringen mellom USA og Israel nå på et omfang som ikke er sett tidligere i historien.

Flere medier har meldt at USA i forrige uke holdt igjen en forsendelse av bomber til Israel på grunn av bekymring for at Israel skulle invadere grensebyen Rafah på Gazastripen. Det er ifølge nettstedet Axios første gang siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober at USA har stanset en våpenleveranse til det israelske militæret.