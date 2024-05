Til sammen har 34.654 blitt drept siden 7. oktober, mens 77.908 er såret, opplyser helsedepartementet i Gaza lørdag.

Denne uken anslo FNs nødhjelpskontor OCHA at over 10.000 mennesker ligger begravet under ruinene av bombede bygninger, og at det kan ta opptil tre år å hente dem ut.

Hele bydeler er blitt jevnet med jorden, og hundrevis av bygninger er smadret i de intense israelske luftangrepene mot Gaza de siste sju månedene.