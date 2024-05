Senere i år skal britene velge nytt Parlament, og etter lokalvalget i England og Wales er Labours favorittstempel blitt enda tydeligere.

Det var ikke uventet at Londons ordfører Sadiq Khan sikret seg gjenvalg for en tredje periode. Men Labour sikret seg også en mer overraskende seier i storbyregionen West Midlands sentralt i England.

Sittende ordfører Andy Street fra De konservative måtte se seg slått av utfordreren Richard Parker med en margin på bare 0,3 prosentpoeng – eller 1508 stemmer.

– Over all forventning

Tapet av ordføreren i West Midlands kan føre til enda mer høylytte krav om at Sunak går av. Han har allerede sagt at han vil skrive ut nyvalg senere i år, men spørsmålet er hvor lenge han kan bli sittende.

Labours partileder Keir Starmer sier at resultatene i lokalvalget, som ble holdt torsdag, er enda bedre enn ventet.

– Folk rundt omkring i hele landet har fått nok av konservativt kaos og tilbakegang og stemte for endring, sier han i en uttalelse.

Sunak hadde håpet på at partiet hans skulle få et oppsving etter at han nylig fikk gjennom en plan om å sende asylsøkere til Rwanda, samt økte bevilgninger til forsvaret. Men slik gikk det ikke.

Motgang i valgkamp

I London greide Khan å sikre seg seieren med hele 43,8 prosent av stemmene – mot 33 prosent til den konservative motkandidaten. Dette til tross for at han i valgkampen har måttet tåle hard kritikk for flere knivangrep og beslutningen om at eldre forurensende biler bli ilagt avgift når de kjører i visse soner.

– Det har vært noen vanskelige måneder. Vi har opplevd en valgkamp med ustoppelig negativitet, sa Khan i en tale etter at resultatet var klart.

Khan ble første gang valgt til ordfører i London i 2016 og ble med det den første muslimske ordføreren i den britiske hovedstaden.