– Man kan se for seg at kokain omsettes på apotek eller via helsevesenet, sier Femke Halsema.

57-åringen har siden 2018 vært ordfører i en by som er kjent for sin liberale holdning til lettere narkotiske stoffer som cannabis.

Forsøk på å slå ned på voldelige kriminelle som omsetter hardere narkotiske stoffer, har i liten grad ført fram, medgir Halsema. Dette til tross for at politiet i byen ifølge henne nå bruker rundt 80 prosent av tiden si på dette.

– Enkelte narkotiske stoffer er etter min mening farlige, og jeg mener også at det er klokt å redusere narkotikabruken. Men jeg registrerer at måten vi gjør dette på ikke fungerer. Vi må finne bedre metoder for å regulere narkotika, sier Halsema.

Gateprisen på kokain i Amsterdam har vært uendret i flere år, noe som viser at politiet og myndighetene ikke har lyktes, konstaterer hun.

– Er det ikke tåpelig at vi overlater narkotikaomsetningen til kriminelle i stedet for å forsøke å finne andre måter og etablerer et sivilisert marked, spør Halsema.

Foruten å regulere omsetningen av kokain, mener hun også at myndighetene bør ta kontroll over omsetningen av ecstasy.

Halsema erkjenner at dette er et kontroversielt forslag og har alt møtt kraftig motstand, blant annet fra ordføreren i den belgiske havnebyen Antwerpen der mye av narkotikaen til det europeiske markedet tas i land.

Ordføreren i Rotterdam, som også er et sentralt knutepunkt i den illegale narkotikaomsetningen, har på sin side rettet søkelyset mot kjøpere og brukere. Dette er blant annet gjort med en annonsekampanje der hovedbudskapet er at hver eneste «stripe» med kokain er en støtte til kriminelle gjenger.