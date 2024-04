– Det er utvekslet ulike forslag, og partene ser på det. Men for å være helt ærlig så virker det ikke som at vi står rett foran et gjennombrudd, dessverre. Og det er helt fryktelig, for hver dag som går uten våpenhvile, blir flere drept, sier Eide til NRK.

Fortsatt står partene ganske langt fra hverandre i spørsmålet om hva formålet med våpenhvilen er, sier Eide.

– Det har vært lyspunkter innimellom, men vi har enn så lenge ikke sett at våpenhvilen er på plass, sier han.

Utenriksministeren er for tiden i Riyadh i Saudi-Arabia å diskutere en fredsplan for Palestina. Ifølge Eide er dette noe «alle ønsker», men at det er svært mye arbeid må legges ned og mange brikker som må på plass.