Den russiske forsvarsministeren kom med uttalelsen da han fredag deltok på et møte i Shanghaigruppen (SCO) i Kasakhstans hovedstad Astana.

SCO består blant annet av India, Kina, Iran og Pakistan, samt de tidligere Sovjet-republikkene Kasakhstan, Usbekistan, Kirgisistan og Tadsjikistan.

På møtet anklaget Sjojgu USA for å forsøke å øke sin innflytelse i regionen.

– Jeg tror at alle som er til stede, deler oppfatningen av at det er uakseptabelt at USA og dets allierte utplasserer militær infrastruktur i regionen, sa han.

– Slike intensjoner må anses som en direkte trussel mot stabiliteten i SCOs sfære, la han til.