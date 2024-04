32 år gamle Jareh Sebastian Dalke trodde personen han tilbød å selge informasjon til i Denver i 2022, var en russisk agent. I realiteten var hen FBI-spaner.

Påtalemyndigheten fikk gehør for sin påstand da mannen mandag ble dømt til 262 måneders fengsel – eller 21 år og ti måneder. Samtidig sa dommer Raymond Moore at han kunne gått enda hardere ut.

– Det var forræderi, og så nær høyforræderi man kommer, sa Moore.

Dalke erkjente straffskyld, og advokatene ba om at han kun ble dømt til 14 års fengsel. De argumenterte blant annet med at informasjonen ikke faktisk endte opp hos andre lands myndigheter, og med at Dalke hadde en rekke psykiske lidelser. Samtidig påpekte dommeren at han ikke hadde fått se noen håndfaste beviser for det siste.

Motivasjonen var ifølge Dalke at han syntes det hele var spennende. Samtidig sa han til spaneren at han hadde 237.000 dollar (over 2,6 millioner kroner) i gjeld, og han stilte spørsmål ved USAs rolle i verden.

Han jobbet bare for NSA i en drøy måned. Organisasjonen har hovedansvaret for USAs signaletterretning.