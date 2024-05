Kerem Shalom-overgangen ble stengt i helgen etter et Hamas-angrep i nærheten der fire israelske soldater ble drept, men Israel varslet onsdag morgen at den var åpen igjen.

Tirsdag tok en israelsk stridsvognbrigade kontroll over grenseovergangen mellom Israel og Egypt ved Rafah, som ligger like ved.

De to overgangene er hovedterminalene for å få inn mat, medisiner og andre livsviktige forsyninger for de 2,3 millioner palestinerne på Gazastripen.

Etter å ha tatt kontroll over Rafah-overgangen, kontrollerer Israel nå alle inngangspunkter til Gazastripen.

Må rasjonere drivstoff

Kerem Shalom er hovedinngangspunktet for nødhjelp til Gazastripen. Kommunikasjonsdirektør Juliette Touma i FNs organisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) sa sent onsdag ettermiddag at det ikke hadde kommet noe ny nødhjelp til Gazastripen, og at organisasjonen er blitt tvunget til å rasjonere drivstoffet, som den importerer gjennom Rafah.

Leder Carl Skau for FNs matvareprogram (WFP) sier til AP at organisasjonen har mistet tilgang til sitt lager i Rafah.

– Vi tror at det fortsatt er der, men vi er ekstremt bekymret for plyndring, sa Skau onsdag. Han la til at et annet av FNs lagre i Rafah allerede var plyndret.

WFP har sikret seg et lager i Deir al-Balah sentralt på Gazastripen, men det er ikke fylt opp med mat ennå, ifølge Skau.

Krise i nord

FN og hjelpeorganisasjoner har trappet opp det humanitære arbeidet de siste ukene, etter at Israel har fjernet noen restriksjoner og åpnet en ytterligere grenseovergang nord i Gaza etter press fra USA.

Men hjelpearbeidere sier at den israelske blokaden av Rafah, der drivstoff til biler og generatorer kommer inn, kan få alvorlige konsekvenser. Ifølge FN er det allerede «full hungersnød» i Nord-Gaza.

Noe mat er levert til de nordlige områdene de siste ukene, ifølge Skau.

– Da vi kom dit, kom det ekstremt svake mennesker ut fra ruinene, de var ikke engang i stand til å bære esken med mat, sa han. Han la til at en økning i smittsomme sykdommer blant barn kan forverre krisen.