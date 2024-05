– Selv om universitetet vil hegne om studenters rett til ytringsfrihet, har leiren utviklet seg til en ulovlig aktivitet med deltakere som utførte brudd på universitetets politikk og regler, skriver George Washington University i en uttalelse.

Lokale nyhetsmedier har rapportert at noen demonstranter ble sprayet med pepperspray av politiet for å hindre at de skulle ta seg inn i leiren. Universitetet har truet med å utvise studenter som deltok i demonstrasjonene.

Tirsdag kveld marsjerte også demonstranter med plakater med teksten «Fri Palestina» og «Hendene fra Rafah» mot universitetets president, Ellen Granbergs hjem. Politiet ble tilkalt for å holde styr folkemengden, men ingen arrestasjoner ble foretatt.