Avtalen omfattet løslatelse av israelske gisler og våpenhvile i Gaza, men nærmere detaljer om innholdet nevnes ikke.

Representanter for Israel, Hamas, Qatar og USA har hatt samtaler om Gaza-krigen i Egypt. Før Barakas uttalelse om nei til forslaget kom, hadde en Hamas-kilde sagt til Reuters at det ikke var gjort framskritt i forhandlingene.

En Hamas-kilde som siteres av det franske nyhetsbyrået AFP, sier at de vurderer en våpenhvileavtale som omfatter seks ukers opphør i kampene og løslatelse av kvinner og barn som er tatt som gisler. Det skal skje i bytte mot israelsk løslatelse av 900 palestinske fanger.

Om det er dette forslaget som blir avvist, eller om det er snakk om et annet forslag, er imidlertid uklart.

– Har satt dato

AFP skriver at forslaget Hamas vurderer også omfatter retur for palestinske sivile som er fordrevet til den nordlige delen av Gazastripen, og at 400 til 500 lastebiler med mat slippes inn daglig for å unngå hungersnød.

Statsminister Benjamin Netanyahu sa mandag at det er satt en dato for når israelske styrker skal invadere Rafah sør på Gazastripen. Han sa ikke hvilken dato det er.

En lang rekke land, blant dem Israels viktigste allierte USA, forsøker å overtale landet til ikke å invadere Rafah. Over 1,5 millioner mennesker befinner seg der, og det fryktes at full invasjon vil gå svært hardt ut over sivilbefolkningen.

Truer med å trekke støtten

Samtidig truer Israels sikkerhetsminister, Itamar Ben-Gvir fra det høyrenasjonalistiske partiet Jødisk makt, med å trekke støtten til Netanyahu hvis han ikke invaderer Rafah for å knuse Hamas.

Hvis Jødisk makt ikke lenger vil være med, mister Netanyahus regjering flertallet i Israels nasjonalforsamling.

Det amerikanske utenriksdepartementet sier mandag at USA ikke er blitt orientert om en dato for Israels Rafah-invasjon.

Krigen mellom Hamas og Israel, som ble utløst da Hamas gikk til angrep mot en rekke israelske mål 7. oktober, har nå vart over et halvt år.