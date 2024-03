Det er første gang at FN vedtar en resolusjon som støtter en internasjonal innsats for regulere teknologien slik at den kommer menneskeheten til gode.

Alle medlemslandene støttet resolusjonen, som «representerer global støtte for et grunnleggende sett av prinsipper for utvikling og bruk av KI». Over 120 land har tatt del i arbeidet med å utforme teksten.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan har omtalt resolusjonen som et historisk steg framover.