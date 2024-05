Ifølge APs journalister på stedet har de hørt sporadiske eksplosjoner og skuddveksling i området over natten, inkludert to store eksplosjoner onsdag morgen.

Rafah-overgangen mellom Gaza og Egypt har vært en viktig inngang for nødhjelp siden starten av krigen på Gazastripen. Israel kontrollerer nå alle Gazas grenseoverganger for første gang siden de trakk tilbake styrker og bosettere fra territoriet for nesten 20 år siden.

Ifølge Gazas helsedepartement er 46 pasienter og sårede som skulle ut av Gaza tirsdag, nå strandet.

Åpner Kerem Shalom

Onsdag morgen sa Israels militære og forsvarsdepartementet at Kerem Shalom-grenseovergangen er gjenåpnet for nødhjelp. Grenseovergangen ble stengt søndag etter at et rakettangrep fra Hamas drepte fire israelske soldater i nærheten.

– Lastebiler fra Egypt som frakter nødhjelp, inkludert mat, vann, telt, medisin og medisinsk utstyr donert av det internasjonale samfunnet, ankommer allerede grenseovergangen, heter det i en uttalelse fra det israelske militæret.

FN og andre hjelpeorganisasjoner har økt nødhjelpen til Gaza de siste ukene da Israel har opphevet enkelte restriksjoner og åpnet en overgang i nord under press fra USA. Men hjelpearbeidere sier at stengingen av Rafah-overgangen, som er den eneste inngangen for drivstoff til lastebiler og generatorer, kan få alvorlige konsekvenser.

Huser flyktninger

Mandag innledet Israel militæroperasjoner med bakkestyrker i byen Rafah, men har ennå ikke startet en fullskala invasjon.

Byen har de siste månedene huset over en million internflyktninger som følge av at israelske bakkestyrker har rykket inn i andre deler av Gaza.

Israels militære inngripen i Rafah fordømmes fra flere hold. Onsdag har både Qatar, som har meklet mellom Israel og Hamas, og Den afrikanske union (AU) fordømt den israelske inngripenen.